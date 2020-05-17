Мирасти: мне очень понравилось время, проведённое в «Барысе»

Бывший тафгай «Барыса» Джон Мирасти вспомнил о своём выступлении за казахстанский клуб.
«Первый свой сезон в КХЛ я провёл в составе «Витязя» из Чехова. На следующий год мне предложили контракт с «Барысом» из Астаны. Я люблю путешествовать и знакомиться с другими культурами, поэтому это было отличным опытом. В «Барысе» всё было отлично организовано.
Астана — отличный город, и её жители очень хорошие. К нам, спортсменам, они относились великолепно. Мне хотелось бы, чтобы моё пребывание там продлилось намного дольше. Мне очень понравилось время, проведённое там. К сожалению, в то время мой стиль игры не сочетался с тем, что хотел видеть главный тренер. Меня не использовали, и было трудно оставаться сконцентрированным и продолжать тренироваться. Может быть, под руководством другого наставника всё с моим пребыванием в Астане могло бы обстоять иначе», — приводит слова Мирасти Sports.kz.
- 17 мая 2020
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