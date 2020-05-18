Голкипер «Флориды» Дриджер: в НХЛ нет места для тех, кто не выкладывается по полной

Голкипер «Флорида Пантерз» Крис Дриджер прокомментировал своё выступление в нынешнем сезоне.
«Что-то изменилось. Перемены, скорее всего, случились у меня в голове. Я ничего не поменял в технике своей игры. Я всегда много работал, очень много внимания уделял техническим аспектам, занимался деталями, но не думаю, что полностью выкладывался на тренировках.
Я спрашивал себя: «О чём форварды только думают? Они не обращают никакого внимания на голкипера». На него обрушивается град шайб. Я быстро выматывался и даже не старался их ловить. Это очень серьёзная ошибка.
Так получается, что в командах не любят вратарей, которые не выкладываются на тренировках. Не хочу сказать, что берегу себя, но пара удачных моментов при игре на добивании, пара сэйвов подряд после пасов из-за ворот, несколько шпагатов заставят тренеров обратить на тебя внимание. Они увидят, что этот парень старается, делает всё, чтобы не пропустить, и это хорошо. Этот момент – единственное, что я изменил в своей игре по сравнению с тем, что было в «Оттаве». В НХЛ всего 62 вратаря. Я понял, что здесь нет места для тех, кто не выкладывается по полной», – приводит слова Дриджера пресс-служба лиги.
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