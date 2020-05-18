Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер «Флориды» Дриджер: в НХЛ нет места для тех, кто не выкладывается по полной

Голкипер «Флориды» Дриджер: в НХЛ нет места для тех, кто не выкладывается по полной
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флорида Пантерз» Крис Дриджер прокомментировал своё выступление в нынешнем сезоне.

«Что-то изменилось. Перемены, скорее всего, случились у меня в голове. Я ничего не поменял в технике своей игры. Я всегда много работал, очень много внимания уделял техническим аспектам, занимался деталями, но не думаю, что полностью выкладывался на тренировках.

Я спрашивал себя: «О чём форварды только думают? Они не обращают никакого внимания на голкипера». На него обрушивается град шайб. Я быстро выматывался и даже не старался их ловить. Это очень серьёзная ошибка.

Так получается, что в командах не любят вратарей, которые не выкладываются на тренировках. Не хочу сказать, что берегу себя, но пара удачных моментов при игре на добивании, пара сэйвов подряд после пасов из-за ворот, несколько шпагатов заставят тренеров обратить на тебя внимание. Они увидят, что этот парень старается, делает всё, чтобы не пропустить, и это хорошо. Этот момент – единственное, что я изменил в своей игре по сравнению с тем, что было в «Оттаве». В НХЛ всего 62 вратаря. Я понял, что здесь нет места для тех, кто не выкладывается по полной», – приводит слова Дриджера пресс-служба лиги.

Вратарь с зарплатой $ 10 млн сидит в запасе. Что происходит с Бобровским во «Флориде»?
Без Сергея «Флорида» почему-то играет лучше, надёжнее и чаще побеждает.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020