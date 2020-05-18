Ишматов: Вей уже доказал, что выделяется на уровне КХЛ. Это хорошее приобретение для СКА

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов прокомментировал переходы нападающих Линдена Вея и Евгения Тимкина в петербургский СКА.

«Сейчас в команде много молодёжи, но ей нужны и ветераны, которые знают нашу лигу и способны повести за собой менее опытных ребят. Вей уже доказал в «Барысе» и ЦСКА, что выделяется на уровне КХЛ. Поэтому СКА в условиях перестройки сделал хорошее приобретение. С Тимкиным сложнее. Он не великий, но добротный игрок. С хорошими габаритами, способен навязать силовую борьбу, выполнить много черновой работы. Не исключено, что и в Питере он придётся ко двору», — приводят слова Ишматова «Известия».

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в Западной конференции, уступив только московскому ЦСКА. В первом раунде петербургские «армейцы» со счётом 4-0 выбили подольский «Витязь», после чего из-за пандемии коронавируса плей-офф был остановлен.