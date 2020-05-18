Каменский: в «Амуре» будет много молодёжи, и им понадобится такой игрок, как Плотников

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал обмен нападающего СКА Сергея Плотникова в хабаровский «Амур». В результате сделки «армейцы» получили права на форварда Игоря Руденкова.
«Идёт обновление состава СКА, поэтому и происходят такие обмены. Для «Амура» это однозначное усиление. Там наверняка будет много молодёжи, и ей понадобится такой игрок, как Плотников, чтобы местные ребята учились у него, тянулись к этому уровню. И есть шанс, что с введением потолка зарплат региональные клубы получат больше возможностей приобретать высококлассных хоккеистов. Думаю, благодаря этому в следующем сезоне наш чемпионат станет ещё интереснее и ровнее, что будет способствовать росту интереса к соревнованию», — приводят слова Каменского «Известия».
В минувшем сезоне 29-летний Плотников набрал 29 (8+21) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. В 4 матчах плей-офф на его счету две шайбы. 25-летний Руденков провёл за «Амур» 62 встречи и набрал 26 (13+13) очков за результативность.
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