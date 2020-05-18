Юньков: в ЦСКА меня брали с расчётом на победу в Кубке Гагарина

Нападающий «Спартака» Михаил Юньков вспомнил о своём переходе в ЦСКА из магнитогорского «Металлурга», состоявшемся весной 2015 года.
«Сергей Фёдоров, который пригласил меня в ЦСКА, сказал, что я приношу удачу? Ну, тогда многие думали, что я нужен в плей-офф и приношу команде удачу. Наверное, потому что я рыжий. Меня брали с расчётом на победу в Кубке Гагарина.
Какая у меня роль сейчас в «Спартаке»? Забивать, обороняться, ловить на себя шайбы. Как говорится, делать все самые полезные для команды действия», — цитирует Юнькова официальный сайт «Спартака».
Предстоящий сезон станет для Михаила Юнькова восьмым в составе красно-белых. Он является рекордсменом по количеству матчей за «Спартак» среди игроков нынешнего состава — на счету нападающего 361 матч.
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