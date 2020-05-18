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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум сообщил о рождении дочери

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум сообщил о рождении дочери
Хоккей / НХЛ 0

26-летний канадский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум в своём «Твиттере» сообщил о рождении дочери.

«Харпер Олив Строум. Родилась 16 мая 2020 года. 6 фунтов, 10 унций (3 кг, — прим. ред.). Здорова и счастлива. Лучший день в моей жизни. Её мама чемпион», — написал Райан.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Райана Строума.

Напомним, в июля 2018 года Строум подписал новый контракт с «Эдмонтон Ойлерз» на 2 года и сумму $ 6,2 млн, а в ноябре того же года он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» на нападающего Райана Спунера.

В текущем сезоне за «Рейнджерс» Строум принял участие в 70 встречах, в которых набрал 59 (18+41) очков и заработал показатель полезности «+21». Он является третьим бомбардиром команды.

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