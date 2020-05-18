Бельмач: КХЛ нужно открыть штаб-квартиры в Нью-Йорке, Торонто и Праге

Известный функционер Андрей Бельмач поделился мнением о проблеме масштабного оттока хоккеистов из КХЛ в НХЛ.
«Решение проблемы с неконтролируемыми отъездами вижу прежде всего в создании условий для развития молодых хоккеистов в КХЛ, в получении ими регулярного игрового времени. Это хорошо понимают в kиге — и некоторые клубы КХЛ, в том числе ведущие, уже начинают идти по этому пути.
НХЛ — это чисто коммерческая лига, хорошо умеющая себя продавать, но не любящая покупать. Клубы КХЛ могут абсолютно спокойно вести переговоры по продаже интересующего НХЛ игрока, который находится у нас на контракте. А лиги являлись бы гарантами соблюдения условий переходов.
Предложил бы КХЛ подумать над открытием штаб-квартир или представительств в Нью Йорке и Торонто, в Хельсинки, Праге и Пекине. В эти офисы могли бы обращаться как клубы НХЛ и Европы — с конкретными предложениями по игрокам, так и рекламодатели с телевидением. В свою очередь хоккеисты из Северной Америки и Европы, подписавшие контракты или имеющие предложения из клубов КХЛ, могли бы в этих представительствах получать полную информацию о городе, команде и лиге, что повысит статус и престиж КХЛ, а также российского хоккея.
Фактически речь идет о своеобразных Русских домах — по аналогии с олимпийскими. В том же Китае, где пока есть проблемы с посещаемостью „Куньлуня“ и популярностью лиги, Русский дом особенно необходим», — цитирует Бельмача Russia-Hockey.
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