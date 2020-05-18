Экс-форвард «Металлурга» Филиппи подписал контракт с «Били Тигржи»

Экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Томаш Филиппи подписал однолетний контракт с клубом «Били Тигржи Либерец», информирует официальный сайт команды из Чехии.



Филиппи вернулся в «Металлург», за который уже выступал ранее, в декабре 2019 года. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 нападающий принял участие в 23 матчах, записав на свой счёт 12 (5+7) баллов при показателе полезности «0» и шести минутах штрафного времени. Филиппи проводил на площадке 17 минут и 18 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина нападающий не отметился очками, заработав показатель полезности "-2".



Напомним, «Металлург» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина в первом раунде, проиграв казахстанскому "«Барысу» (1-4).