Экс-форвард «Металлурга» Филиппи подписал контракт с «Били Тигржи»
Экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Томаш Филиппи подписал однолетний контракт с клубом «Били Тигржи Либерец», информирует официальный сайт команды из Чехии.
Филиппи вернулся в «Металлург», за который уже выступал ранее, в декабре 2019 года. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 нападающий принял участие в 23 матчах, записав на свой счёт 12 (5+7) баллов при показателе полезности «0» и шести минутах штрафного времени. Филиппи проводил на площадке 17 минут и 18 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина нападающий не отметился очками, заработав показатель полезности "-2".
Напомним, «Металлург» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина в первом раунде, проиграв казахстанскому "«Барысу» (1-4).
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