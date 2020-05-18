Грецкий: в детской школе встал в ворота. Папа сказал, что с такой фамилией нужно забивать

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий поделился мнением о росте своего мастерства.
«Достиг ли я прогресса за сезон? Думаю, что сама лига предполагает рост. Так что, наверное, да. Не скажу, что прям большой прогресс, который я бы хотел видеть, но он есть. Постепенно, понемножку прихожу к другому уровню. Всё ещё впереди. В 7 утра встаёшь с мыслью о работе: «Надо!».
Как фамилия повлияла на то, что я начал играть в хоккей? Не было такого. Лишь раз было, когда в самом начале карьеры тренер собрал детей. Вратаря в команде тогда не было, тренер спросил, кто хочет встать в ворота. Я вызвался, пришёл домой, папе рассказал, а он такой: «Какие ворота? У тебя фамилия Грецкий, ты должен забивать голы!» — цитирует игрока официальный сайт минского „Динамо“.
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