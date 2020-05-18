Яшкин признан самым ценным игроком сезона в КХЛ, Билялов — лучший вратарь

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов сезона-2019/2020 в командных и индивидуальных номинациях, информирует официальный сайт лиги.



Лучший бомбардир — Вадим Шипачёв («Динамо» Москва)

Лучший снайпер — Кирилл Капризов (ЦСКА)

Самый результативный защитник — Микко Лехтонен («Йокерит»)

Самый ценный игрок — Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва)

Лучший вратарь — Тимур Билялов («Ак Барс»)

Лучший новичок — Артём Галимов («Ак Барс»)

Лучшая тройка — Андре Петерссон — Вадим Шипачёв — Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва)

Лучший играющий ветеран-наставник — Александр Сёмин («Витязь»).



Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.