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Яшкин признан самым ценным игроком сезона в КХЛ, Билялов — лучший вратарь

Яшкин признан самым ценным игроком сезона в КХЛ, Б
Яшкин признан самым ценным игроком сезона в КХЛ, Билялов — лучший вратарь
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов сезона-2019/2020 в командных и индивидуальных номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучший бомбардир — Вадим Шипачёв («Динамо» Москва)
Лучший снайпер — Кирилл Капризов (ЦСКА)
Самый результативный защитник — Микко Лехтонен («Йокерит»)
Самый ценный игрок — Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва)
Лучший вратарь — Тимур Билялов («Ак Барс»)
Лучший новичок — Артём Галимов («Ак Барс»)
Лучшая тройка — Андре Петерссон — Вадим Шипачёв — Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва)
Лучший играющий ветеран-наставник — Александр Сёмин («Витязь»).

Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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