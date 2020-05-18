Источник: Вей будет получать в СКА 60 млн рублей в год, ещё 12 млн — бонусная часть

Стала известна зарплата новичка петербургского СКА Линдена Вея, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Базовая часть соглашения канадского форварда «армейцев» составляет 60 млн рублей в год. Ещё 12 млн рублей Вей может заработать в качестве бонусов. Важно, что 20% бонусов от суммы контракта не учитываются в потолке зарплат. Контракт Вея со СКА будет действовать до 30 апреля 2022 года.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Вей провёл 52 матча за московский ЦСКА, записав на свой счёт 48 (13+35) баллов при показателе полезности "+22" и 47 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 17 минут 11 секунд за матч. В четырёх матчах плей-офф нападающий забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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