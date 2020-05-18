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Шипачёв: приятно стать лучшим бомбардиром «регулярки». Жаль, не доиграли плей-офф

Шипачёв: приятно стать лучшим бомбардиром «регулярки». Жаль, не доиграли плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал тот факт, что он стал лучшим бомбардиром (17+48) сезона-2019/2020 в Континентальной хоккейной лиге и выразил сожаление, что плей-офф пришлось завершить досрочно из-за коронавируса.

«Безусловно, приятно финишировать первым среди бомбардиров «регулярки». Думаю, что и Кирилл Капризов, и Дима Яшкин не меньше заслужили это звание, в итоге они отстали совсем немного. Что касается итогов, то сезон получился хорошим как для меня, так и для «Динамо». Жаль, что эпидемия вмешалась и не позволила доиграть плей-офф. Теперь необходимо подготовиться к новому чемпионату, как следует и с первых игр начать демонстрировать свой лучший хоккей», — цитирует Шипачёва официальный сайт КХЛ.

Яшкин признан самым ценным игроком сезона в КХЛ, Билялов — лучший вратарь
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