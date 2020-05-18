Сухачёв: перед переездом в Уфу есть определённый трепет. Это что-то новое для меня

Голкипер Владислав Сухачёв поделился впечатлениями от перехода в уфимский «Салават Юлаев».
«Очень рад перейти в клуб с такой богатой историей. Для меня это новый этап, к которому я сейчас готовлюсь. Перед переездом в Уфу присутствует определённый трепет, потому что, повторюсь, это что-то новое для меня и я воспринимаю это как вызов. Но в моей практике есть история, когда в 17 лет был проект юниорской сборной в МХЛ, мы все жили в Новогорске полгода, поэтому знаю, как к этому относиться, и не чувствую никакого дискомфорта. Только лучшие переживания.
У какого из соперников самый неприятный бросок? Сложный вопрос. Думаю, у Сергея Мозякина, один раз он мне бросал в овертайме на Мемориале Ромазана – в «девятину», вообще без шансов», — цитирует Сухачёва официальный сайт клуба.
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