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Сухачёв: перед переездом в Уфу есть определённый трепет. Это что-то новое для меня

Сухачёв: перед переездом в Уфу есть определённый трепет. Это что-то новое для меня
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер Владислав Сухачёв поделился впечатлениями от перехода в уфимский «Салават Юлаев».

«Очень рад перейти в клуб с такой богатой историей. Для меня это новый этап, к которому я сейчас готовлюсь. Перед переездом в Уфу присутствует определённый трепет, потому что, повторюсь, это что-то новое для меня и я воспринимаю это как вызов. Но в моей практике есть история, когда в 17 лет был проект юниорской сборной в МХЛ, мы все жили в Новогорске полгода, поэтому знаю, как к этому относиться, и не чувствую никакого дискомфорта. Только лучшие переживания.

У какого из соперников самый неприятный бросок? Сложный вопрос. Думаю, у Сергея Мозякина, один раз он мне бросал в овертайме на Мемориале Ромазана – в «девятину», вообще без шансов», — цитирует Сухачёва официальный сайт клуба.

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