Яшкин: мог ли я сыграть ещё лучше? Нет предела совершенству

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал получение звание самого ценного игрока регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.



«Очень приятно, что такая престижная награда досталась мне. Тем более что это был мой первый сезон в лиге. Мог ли я сыграть еще лучше? Нет предела совершенству. Мы тренируемся и играем, чтобы становиться лучше, чтобы болельщики приходили на трибуны и наслаждались классным хоккеем. Впереди много работы. Новый сезон будет непростым, и с первой секунды игры необходимо будет доказывать себе, тренерам и соперникам, что предыдущие достижения не были случайностью», — приводит слова нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Яшкин признан самым ценным игроком сезона в КХЛ, Билялов — лучший вратарь