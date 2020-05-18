Генменеджер «Торпедо»: Остин достаточно молод, однолетний контракт не должен смущать

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал подписание контракта с защитником Брэди Остином.
«Он создаст преимущество при ведении единоборств как с шайбой, так и без неё. Помимо этого он обладает высоким атакующим потенциалом, прекрасным броском, умением результативно помочь команде на передней линии в нужный момент. В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром своей команды, а также лучшим защитником-бомбардиром всего чешского чемпионата. Такие полезные качества добавят тренерскому штабу вариативности в построении различных игровых схем.
Хочется отметить, что мы строим нашу работу на перспективу. Несмотря на богатый опыт выступлений по обе стороны океана, Брэди — достаточно молод, поэтому однолетний контракт никого не должен смущать, мы будем иметь приоритетные права на хоккеиста в следующем году.
Брэди Остин займёт место во второй паре обороны нашей команды. В настоящее время клуб продолжает селекционную работу, рассчитываем также подписать контракт с легионером-защитником в первую пару».
- 18 мая 2020
-
15:09
-
15:02
-
14:31
-
14:21
-
14:06
-
13:40
-
13:25
-
13:09
-
13:02
-
12:46
-
12:26
-
12:13
-
11:59
-
11:45
-
11:26
-
10:59
-
10:30
-
10:01
-
09:47
-
09:26
-
09:09
-
07:00
-
04:03
-
00:52
-
00:43
-
00:37
-
00:27
-
00:00
- 17 мая 2020
-
23:48
-
23:01
-
22:53
-
22:37
-
21:49
-
21:38
-
21:21