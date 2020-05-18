Генменеджер «Торпедо»: Остин достаточно молод, однолетний контракт не должен смущать

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал подписание контракта с защитником Брэди Остином.



«Он создаст преимущество при ведении единоборств как с шайбой, так и без неё. Помимо этого он обладает высоким атакующим потенциалом, прекрасным броском, умением результативно помочь команде на передней линии в нужный момент. В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром своей команды, а также лучшим защитником-бомбардиром всего чешского чемпионата. Такие полезные качества добавят тренерскому штабу вариативности в построении различных игровых схем.



Хочется отметить, что мы строим нашу работу на перспективу. Несмотря на богатый опыт выступлений по обе стороны океана, Брэди — достаточно молод, поэтому однолетний контракт никого не должен смущать, мы будем иметь приоритетные права на хоккеиста в следующем году.



Брэди Остин займёт место во второй паре обороны нашей команды. В настоящее время клуб продолжает селекционную работу, рассчитываем также подписать контракт с легионером-защитником в первую пару».

Лучший защитник чешской Экстралиги подписал контракт с «Торпедо»