Дмитрий Шуленин вернулся в «Торпедо»

Обладатель Кубка Харламова и серебряный призёр МХЛ в составе нижегородской «Чайки» Дмитрий Шуленин вернулся в систему хоккейного клуба «Торпедо», информирует официальный сайт клуба из Нижнего Новгорода.



В прошедшем сезоне 24-летний Шуленин выступал в системе хабаровского «Амура», проведя за основную команду только один матч. В сезоне-2019/2019 защитник играл за рижское «Динамо», проведя 48 матчей и отдав одну результативную передачу при показателе полезности "-7".



Напомним, ранее стало известно, что «Торпедо» подписало контракт с защитником Брэди Остином. Прошедший сезон стал наиболее удачным для Остина с точки зрения результативности — он набрал 43 (18+25) очка в 52 матчах чешской Экстралиги, войдя в топ-10 лучших бомбардиров всей лиги, а также став самым результативным защитником Экстралиги. По итогам чемпионата получил приз лучшему защитнику сезона.

Лучший защитник чешской Экстралиги подписал контракт с «Торпедо»