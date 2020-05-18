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«Авангард» продлил контракт со своим воспитанником Максимом Мизюриным

«Авангард» продлил контракт со своим воспитанником Максимом Мизюриным
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» подписал двусторонний контракт сроком на два года со своим воспитанником – 22-летним нападающим Максимом Мизюриным, информирует официальный сайт клуба.

В своей карьере Мизюрин выступал за «Омских Ястребов», молодёжные команды в Северной Америке, а также за «Ижсталь» и «Авангард».

В Молодёжной хоккейной лиге нападающий сыграл 51 матч, забросил 11 шайб и сделал 16 результативных передач. В главной юниорской лиге Квебека Мизюрин провёл 108 матчей, забросил 33 шайбы и сделал 47 передач. В ВХЛ сыграл 21 матч, забросил 3 шайбы и сделал 10 передач. За «Авангард» в сезоне-2019/2020 Мизюрин провёл пять матчей, не отметившись очками.

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