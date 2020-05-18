Антон Красоткин подписал контракт с «Локомотивом»

Ярославский «Локомотив» подписал контракт с голкипером Антоном Красоткиным, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. 22-летний вратарь подписал двусторонний контракт сроком на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Красоткин провёл 26 матчей за «Адмирал» из Владивостока, одержав семь побед. В среднем голкипер отражал 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,88.



Ранее Красоткин провёл два сезона в «Локомотиве» и один год отыграл за тольяттинскую «Ладу».



В сезоне-2019/2020 «Локомотив» занял шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина «Локомотив» встретился с финским «Йокеритом», проиграв серию со счётом 2-4.