Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Степан Захарчук подписал новый контракт с «Динамо» Пардубице

Степан Захарчук подписал новый контракт с «Динамо» Пардубице
Хоккей / Прочие 0

Российский защитник «Динамо» Пардубице Степан Захарчук подписал новый контракт с клубом, информирует официальный сайт «Динамо».

33-летний защитник пополнил состав чешского клуба в начале 2020 года. В 12 матчах регулярного чемпионата Чехии Степан забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+7" и 22 минутах штрафного времени. Захарчук перебрался в Чехию после разрыва контракта с «Нефтехимиком».

19 января в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и, покинув свой автомобиль, скрылся с места аварии. Происшествие попало в объектив видеорегистратора на одной из машин. Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а контракт с игроком был расторгнут.

«Нефтехимик»: контракт с Захарчуком расторгнут после изучения информации о ДТП
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020