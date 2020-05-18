Сын Дмитрия Квартальнова перешёл из «Спартака» в «Ак Барс»

Клубы «Спартак» и «Ак Барс» провели обмен, сообщает пресс-служба столичного клуба в своём «твиттере». В команду из Казани отправляется нападающий Александр Квартальнов, а спартаковцы получили денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 17-летний нападающий дебютировал в МХЛ, провёл 28 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 5 (2+3) очков. До перехода в «Спартак» младший сын главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова играл в системе ЦСКА.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».