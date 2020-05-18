Крикунов: никуда от вируса не деться, поэтому надо жить и работать

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса в России.
«Сложно понять, насколько всё реально серьёзно. В Италии людей вирус штабелями валил, а сейчас страна постепенно выходит из карантина, открываются магазины, жизнь возвращается. В Америке ещё хуже была ситуация, в Нью-Йорке горы трупов. И тоже всё потихоньку оживает там. У нас, к счастью, получился совсем другой сценарий. Для взрослых людей, таких как я, ситуация серьёзная. Я в группе риска. Хотя читаешь новости про то, как выздоровел 93-летний пациент, и становится легче.
Я отношусь к этой ситуации так: никуда от вируса не деться, поэтому надо жить и надо работать. Безусловно, надо соблюдать нормы безопасности: маски, перчатки. Но жизнь остановить невозможно, какой бы злой вирус ни был. Заболело им четыре с половиной миллиона, умерло триста с небольшим тысяч. Выводы делайте сами. Лично я два месяца живу в загородном доме, тут же и работаю», — приводит слова Крикунова пресс-служба КХЛ.
- 18 мая 2020
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