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Защитник Иван Мищенко подписал контракт с «Сочи»

Защитник Иван Мищенко подписал контракт с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Адмирала» Иван Мищенко заключил двухлетний односторонний контракт с ХК «Сочи», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 24-летний защитник сыграл 52 матча в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-22». Иван защищал цвета дальневосточного клуба начиная с сезона-2017/2018. Всего в КХЛ Мищенко провёл 148 матчей и набрал 30 (7+23) результативных баллов.

Иван начал свою профессиональную карьеру в Омске, где играл за «Омских Ястребов» в МХЛ Б, а после этого и в главной молодёжной лиге – МХЛ. В ходе сезона-2015/2016 Иван дебютировал в ВХЛ, сыграв за «Сарыарку» 6 матчей в регулярном сезоне и 13 игр в плей-офф.

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