Крикунов: никакого страха не было, в глубине души все понимали – дожмём «Спартак» в серии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (4-2).

«Почему я не хотел встречи именно с этим соперником в плей-офф? Да, мы выиграли у них все четыре матча в регулярном чемпионате, но я опасался не самого соперника, а ажиотажа. Конечно, болельщикам это противостояние интересно. Но у нас много молодых ребят, которые в такой околохоккейной ситуации могли сломаться психологически. Мы очень хотели уйти от серии со «Спартаком», лучше бы было сражаться с Ярославлем. Увы, глупая осечка в Минске в последнем матче регулярки не позволила нам избежать встречи с красно-белыми.

Было ли беспокойство, когда соперник начал догонять вас? Никакого страха не было, в глубине души все понимали – дожмём «Спартак» в этой серии. Невозможно весь плей-офф находиться на пике формы, иногда ты играешь лучше, иногда хуже. Мы чуть просели, «Спартак» этим воспользовался. У меня был случай в Словении: в финальной серии мы вели 3-1, а затем проиграли два раза. Выхожу утром на раскатку перед седьмым матчем, и вижу, что команда вообще мёртвая. Посмотрел на них, тут же свернул тренировку. Идите, говорю, отдыхайте, нам ещё на игру добираться. Ну, и что, что мы проиграли два матча? Сегодня наша очередь побеждать! И сработало – стали чемпионами», — приводит слова Крикунова пресс-служба КХЛ.