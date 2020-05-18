Курри — о Лехтонене: «Торонто» получил очень интересного и мотивированного игрока

Президент «Йокерита» Яри Курри прокомментировал переход защитника Микко Лехтонена в клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс».

«Они получили очень интересного и мотивированного игрока. Он очень профессионален, усердно тренируется и очень сфокусирован. Он выстраивал карьеру крайне аккуратно, делая правильные шаги в верное время. Он обладает отличным кистевым броском, хорошо играет на синей линии и в зоне атаки. Он действительно способен забивать», — приводит слова Курри пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 26-летний Лехтонен дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах Микко забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности "+26". В шести матчах плей-офф в активе защитника 4 (1+3) очка при полезности "+1".