Sportsnet: Андрей Свечников — самый прогрессирующий игрок НХЛ

Канадский портал Sportsnet назвал 20-летнего российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова самым прогрессирующим игроком Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне Свечников принял участие в 68 матчах за «Каролину», набрав 61 (24+37) очко при показателе полезности «+9».
Наряду с россиянином в список самых прогрессирующих игроков лиги попали Трэвис Конечны («Филадельфия Флайерз»), Кевин Фиала («Миннесота Уайлд»), Оливер Бьоркстранд («Коламбус Блю Джекетс»), Ник Пионк («Виннипег Джетс»), Тони Деанджело («Нью-Йорк Рейнджерс»), Тристан Джарри («Питтсбург Пингвинз») и Конор Гарланд («Аризона Койотс»).
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
- 18 мая 2020
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