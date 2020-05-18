Sportsnet: Андрей Свечников — самый прогрессирующий игрок НХЛ

Канадский портал Sportsnet назвал 20-летнего российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова самым прогрессирующим игроком Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Свечников принял участие в 68 матчах за «Каролину», набрав 61 (24+37) очко при показателе полезности «+9».

Наряду с россиянином в список самых прогрессирующих игроков лиги попали Трэвис Конечны («Филадельфия Флайерз»), Кевин Фиала («Миннесота Уайлд»), Оливер Бьоркстранд («Коламбус Блю Джекетс»), Ник Пионк («Виннипег Джетс»), Тони Деанджело («Нью-Йорк Рейнджерс»), Тристан Джарри («Питтсбург Пингвинз») и Конор Гарланд («Аризона Койотс»).

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.