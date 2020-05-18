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Шуленин: после непростого прошлого сезона мне есть что доказывать

Шуленин: после непростого прошлого сезона мне есть что доказывать
Хоккей / КХЛ 0

Обладатель Кубка Харламова и серебряный призёр МХЛ в составе нижегородской «Чайки» Дмитрий Шуленин прокомментировал своё возвращение в систему хоккейного клуба «Торпедо».

«Испытываю огромную радость от возвращения в Нижний Новгород и «Торпедо». Это мой второй дом, я очень люблю этот город, эту команду и её болельщиков. Они всегда принимали меня с теплотой в душе. Даже когда я приезжал в составе соперников, они подходили поздороваться, сделать фото и выразить свои добрые пожелания. И я всегда старался отвечать взаимностью.

Готов работать и трудиться на все сто и даже более процентов, для того чтобы пробиться в состав и вернуться на высокий уровень. После непростого прошлого сезона мне есть что доказывать. И я буду стремиться делать это каждый день!» — приводит слова Шуленина пресс-служба клуба.

Дмитрий Шуленин вернулся в «Торпедо»
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