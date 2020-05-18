Вайсфельд: Яшкину есть смысл подождать с НХЛ и оставаться самым ценным в КХЛ

Хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд прокомментировал решение признать форварда московского «Динамо» Дмитрия Яшкина самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.

«Яшкин имел все основания, чтобы получить этот приз. Конечно, мы не знаем, по каким конкретно критериям его выбирали. Но даже если отвечать навскидку, по Дмитрию возражений нет. Хотя, если бы объявили, что самым ценным игроком признали Шипачёва, Капризова или Сорокина, я бы тоже не удивился. Есть много игроков, которые принесли большую пользу своему клубу. Но никто не скажет, что Яшкину это звание досталось незаслуженно.

Возможно, сыграло роль, что этот форвард показал в сезоне очень разностороннюю игру — был хорош и в завершении атаки, и в комбинационном нападении, и в силовой борьбе… А ещё всегда очень приятно, когда хоккеисты демонстрируют уровень, намного превосходящий ожидания. Ведь прошлой осенью все понимали, что «Динамо» получило хорошего нападающего. Но мало кто предполагал, что он настолько здорово себя покажет в чемпионате.

В том, что Дмитрий остался в московском клубе, нет ничего удивительного. Здесь он один из лучших, его ценят. А из НХЛ он пока, видимо, не получил предложений выходить на лёд в первом звене и получать много игрового времени. Есть смысл подождать, быть самым ценным в КХЛ», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».