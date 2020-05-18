Панарин: я не был клоуном, которому повезло оказаться в звене с Кейном

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал распространённое мнение, что он обязан форварду «Чикаго Блэкхоукс» Патрику Кейну за удачную игру на старте карьеры в Национальной хоккейной лиге.

«Могу понять людей, которые говорили, что Кейн делает меня сильнее. В принципе, так и было, он мне помогал, сто процентов. Но не так, что я был совсем клоуном и мне повезло оказаться с ним в звене. Понятное дело, мы друг друга дополняли. Но я уже тогда был уверен в себе и мог хорошо играть, но, конечно, не так, как сейчас.

Очень помогло то, что в «Коламбусе» остался без Кейна. Снова эволюция мозга и амбиции, желание решать задачи толкали, чтобы я находил пути показывать тот же результат. Через работу, через развитие своих качеств. В принципе, получалось, но в «Коламбусе» было очень сложно. Так сильно уставал физически, что ждал каждый выходной. И, конечно, стал гораздо лучшим игроком, чем был в «Чикаго», — цитирует Панарина блог «Овечкин и седины» на Sports.ru.