Крикунов: Шипачёв — это мозговой центр. Он игру ведёт, как тренер

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал выбор хоккеистов КХЛ, которые назвали лучшим игроком сезона форварда Вадима Шипачёва.
«Согласен ли с тем, что с Шипачёвым легко заиграть любому? Конечно. Он игру ведёт, как тренер, постоянно растёт, как игрок. Вадим – очень думающий игрок: и руки, и голова – всё при нём.
Получится ли из него хороший тренер? Не знаю, но со своей тройкой он работает очень хорошо. Взять то же большинство: в ходе одной смены он может полностью изменить комбинацию. Видит, что против этой спецбригады соперника не получается, мгновенно перестраивает пятёрку и начинает играть по-другому. Шипачёв – это мозговой центр, которому нужно пол-слова сказать, и он всё поймёт, сделает как надо», — приводит слова Крикунова пресс-служба КХЛ.
- 18 мая 2020
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