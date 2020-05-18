Вайсфельд: Метсола — хороший вратарь, но у него очевидны и слабые места

Хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд прокомментировал решение признать голкипера казанского «Ак Барса» Тимура Билялова лучшим вратарём регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020.
«Тимур говорит, что в его успехах большую роль сыграла команда. Тоже так считаю. В прошлом этим славилась «Лада», там у Петра Ильича Воробьёва все вратари героями становились и получали индивидуальные призы. А сейчас у «Ак Барса» игра в обороне тоже организована очень хорошо. Поэтому нет ничего удивительного, что у Билялова хорошие статистические показатели.
Но вот тут как раз очень спорный выбор. Тот же Сорокин по уровню, пожалуй, выше. Уфимца Юху Метсолу болельщики выбрали бесценным игроком сезона? Ну так они и Вячеслава Грецкого отправили на Матч звёзд КХЛ. Нет, Метсола — хороший вратарь, но у него очевидны и слабые места. Его игру лимитируют антропометрические показатели», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
- 18 мая 2020
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