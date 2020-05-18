Комиссар НХЛ — о возобновлении сезона: неизвестного по-прежнему много

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о возможном возобновлении регулярного чемпионата.

«Не думаю, что у кого-то есть точное время, особенно в Северной Америке. С тех пор как 12 марта в сезоне была объявлена пауза, мы очень усердно трудились. Мы взвешивали все варианты: время возможного возвращения, обстоятельства, места проведения матчей и так далее. Неизвестного по-прежнему много.

Мне сказали, что места будет достаточно и в следующие несколько месяцев его будет ещё больше. Но это фундаментальный вопрос. Мы однозначно не можем переходить дорогу медицинским службам.

Нам бы хотелось завершить сезон. Мы бы хотели вручить Кубок Стэнли, который является самым ценным и историческим трофеем во всём спорте. И наши болельщики в подавляющем большинстве говорят, что именно так мы должны поступить. Потому что люди уже эмоционально вложились в этот сезон.

Мы слышим от болельщиков, что они безумно хотят вернуться, и мы не воспринимаем это как должное. Именно поэтому мы будем делать так, как советуют медработники. Мы очень хотим, чтобы болельщики вернулись. Ещё раз: всё, что мы делаем, будет происходить под руководством врачей и государственных органов на всех уровнях. Они нам будут говорить, что можно делать, а чего нельзя. Так что масса вещей, с которыми мы столкнёмся, будет происходить под руководством других людей, будь то доктора или государственные лидеры. Именно поэтому нам приходится составлять множество планов действий на разные ситуации, чтобы быть способными выполнять предписания властей», — приводит слова Беттмэна пресс-служба НХЛ.