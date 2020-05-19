Владелец «Вашингтона»: сезоны в НХЛ и НБА будут доиграны, но без болельщиков

Владелец «Вашингтон Кэпиталз», «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Мистикс» Тед Леонсис выразил мнение, что сезон в НХЛ и НБА будет доигран.

«Я полагаю, что все три команды будут играть. Мы позволим НБА и НХЛ попытаться закончить часть или весь регулярный сезон, а затем выйти в плей-офф. Мы просто не будем делать это с фанатами. Мы сосредоточены на здоровье и безопасности наших болельщиков и игроков. У нас много времени для этого. На самом деле нет никакого стресса от того, когда начнётся следующий сезон, и поэтому мы получаем возможность планировать и создавать протоколы, которые действительно дадут максимальную безопасность нашим игрокам», — приводит слова Леонсиса Eurohoops.

НХЛ и НБА, как и практически все турниры в мире, были приостановлены в марте из-за распространения COVID-19.