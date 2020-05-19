Андрей Педан: русский юмор более интеллектуальный, чем американский

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан сравнил русский и американский юмор.
«Чем русский юмор отличается от американского? Он более широкий и, я бы сказал, интеллектуальный. Не знаю, как вам объяснить. Вот маленький пример: фраза Черномырдина «здесь вам не тут». Как это объяснишь американцам? А в русском лексиконе ещё куча таких оборотов. И слов, которые могут иметь двойное значение. Это просто не объяснить за океаном. Я считаю, что там шутки слишком прямолинейные — их просто понять. А в России юмор, который один человек воспримет одним образом, другой — по-другому. Третий вообще просто посидит и подумает: «Что за ерунду сказали?» А четвёртый станет смеяться до слез. Думаю, русский язык слишком многообразный и великий. Не все его могут понять. Даже мы, русские, многих своих слов не понимаем и не до конца знаем их значение. Так же и с юмором. Если он у ребят есть, то с ними всегда интересно и весело проводить время. Даже на сборах, когда сил нет и хочется просто добраться до комнаты и поспать. Поэтому мне очень нравится общение в России», — приводит слова Педана «Известия».
Защитник провёл в «Ак Барсе» два года. Ранее Педан выступал в Северной Америке, проведя несколько матчей за основную команду «Ванкувер Кэнакс».
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