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6:2 с Финляндией и ещё два матча сборной России в истории чемпионатов мира 19 мая

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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6:2 с Финляндией и ещё два матча сборной России в истории чемпионатов мира 19 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 19 мая.

2012 год. Россия — Финляндия— 6:2 (полуфинал)

ЧМ-2012. 1/2 финала
19 мая 2012, суббота. 15:30 МСК
Россия
Окончен
6 : 2
Финляндия
0:1 Нискала (Контиола, Йоэнсуу) – 07:28' (5x5)   1:1 Малкин (Никитин, Попов) – 15:33' (5x5)   2:1 Малкин (Жердев, Широков) – 19:06' (5x4)   3:1 Овечкин (Денисов, Попов) – 29:47' (5x5)   4:1 Малкин (Никулин) – 37:46' (5x4)   5:1 Кокарев (Кулёмин) – 41:05' (5x5)   6:1 Широков (Бирюков, Никитин) – 48:41' (5x4)   6:2 Гранлунд (Ярвинен, Койву) – 56:04' (5x5)

Лучшим игроком в составе сборной России признан, конечно, Евгений Малкин. У финнов аналогичного признания добился Петри Контиола.

2016 год. Россия — Германия— 4:1 (четвертьфинал)

ЧМ-2016. 1/4 финала
19 мая 2016, четверг. 20:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 1
Германия
0:1 Раймер – 04:45' (5x5)   1:1 Шипачёв (Дадонов, Белов) – 20:40' (5x5)   2:1 Дадонов (Шипачёв) – 27:17' (5x5)   3:1 Шипачёв (Телегин) – 34:14' (5x5)   4:1 Овечкин (Кузнецов, Любимов) – 42:45' (5x5)

Раймер вывел немцев вперёд на пятой минуте. Но затем россияне добавили в активности и забросили четыре шайбы подряд — дубль оформил Шипачёв, по одному голу на счету Дадонова и Овечкина.

2019 год. Россия — Швейцария— 3:0 (6-й тур группового этапа)

ЧМ-2019. Группа B
19 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Анисимов (Орлов, Гусев) – 03:36' (5x5)   0:2 Кучеров (Дадонов, Гусев) – 26:20' (5x4)   0:3 Кучеров (Анисимов, Зайцев) – 55:20' (5x5)

Никита Кучеров оформил дубль, а Александр Георгиев сыграл на ноль, отразив 31 бросок.

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