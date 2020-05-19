6:2 с Финляндией и ещё два матча сборной России в истории чемпионатов мира 19 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 19 мая.
2012 год. Россия — Финляндия— 6:2 (полуфинал)
Лучшим игроком в составе сборной России признан, конечно, Евгений Малкин. У финнов аналогичного признания добился Петри Контиола.
2016 год. Россия — Германия— 4:1 (четвертьфинал)
Раймер вывел немцев вперёд на пятой минуте. Но затем россияне добавили в активности и забросили четыре шайбы подряд — дубль оформил Шипачёв, по одному голу на счету Дадонова и Овечкина.
2019 год. Россия — Швейцария— 3:0 (6-й тур группового этапа)
Никита Кучеров оформил дубль, а Александр Георгиев сыграл на ноль, отразив 31 бросок.
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