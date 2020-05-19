Мышкин — о минском «Динамо»: Вудкрофт приехал деньги зарабатывать, а не поднимать хоккей

Олимпийский чемпион Владимир Мышкин поделился мнением о ситуации в минском «Динамо».
«Я наблюдал иногда игры команды, и среди них встречались довольно качественные. Другое дело, что не так часто, как бы, наверное, хотелось. Мне жаль, что «Динамо» так неровно выступает.
Вудкрофт всегда находит повод для оптимизма? Естественно, а что ему остаётся делать? Он же сюда приехал деньги зарабатывать, а не поднимать белорусский хоккей. Белорусский хоккей поднимут только местные специалисты, которые выросли здесь, играли за флагманский клуб, за сборную и у которых болит душа за то, что сегодня происходит.
Думаю, мне не надо называть фамилии тренеров, которые сегодня на хорошем счету в КХЛ. Но я очень хочу пожелать своим белорусским друзьям пережить этот нелёгкий этап. Трудные времена бывают у всех, просто надо идти вперёд», — цитирует Мышкина «Прессбол».
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