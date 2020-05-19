Константин Кольцов — о срыве переговоров с «Коламбусом»: деньги на телефоне закончились
Известный в прошлом белорусский нападающий Константин Кольцов рассказал, почему в своё время сорвались его переговоры с «Коламбус Блю Джекетс».
«Пожалуй, мог бы ещё поиграть. “Питтсбург” не предложил продлить контракт, а с “Коламбусом” я не договорился. Ну как не договорился? С ума сошёл, наверное. Надо было, конечно, оставаться в НХЛ. Увы, обстоятельства… В то время я находился на сборах в Финляндии с “Ак Барсом”.
Разговаривал с генеральным менеджером “Коламбуса” и уже был настроен на переезд. Но мы не договорили — деньги на телефоне закончились, связь внезапно оборвалась. Потом поезд уже ушёл. Поскольку имелось предложение из России, я не стал ждать других вариантов в НХЛ», — цитирует Кольцова «Прессбол».
Экс-игрок «Питтсбурга» и «Салавата» Кольцов пройдёт тренерские курсы в НХЛ
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