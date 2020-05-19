Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Игровой свитер Овечкина, в котором хоккеист забил знаменитый гол лёжа, продан за $ 66 тыс.

Игровой свитер Овечкина, в котором хоккеист забил знаменитый гол лёжа, продан за $ 66 тыс.
Хоккей / НХЛ 0

Игровой свитер капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в котором российский форвард в 2006 году в матче регулярного чемпионата НХЛ забил знаменитый гол в ворота «Финикс Койотс», лёжа на льду, был продан на благотворительном аукционе GoldinAuctions за $ 66 тыс. (первоначальная цена — $ 10 тыс.), сообщается в телеграм-канале «Эпицентр».

20 апреля Овечкин выставил на аукцион лот со стартовой ценой $ 10 тыс., согласно условиям которого победитель проведёт с ним 30-минутную тренировку после занятия основной команды, получит четыре билета на домашний матч «Кэпиталз», клюшку с автографом Александра с этого матча и возможность посетить раздевалку «столичных» после встречи. Проживание и переезд включены в стоимость лота. В итоге лот был продан за $ 38 тыс.

Приватный урок хоккея от Александра Овечкина продан за $ 38 тысяч
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020