Есмантович: ЦСКА заинтересован в переходе Зыкова, но пока рано говорить об этом

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию, что «армейский» клуб не будет подписывать нападающего «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова.



«Это неправда. Ситуацию раздувает пресса, мы ведём переговоры с Валентином. У него действующий контракт, поэтому для сегодняшнего дня это преждевременная информация. Мы заинтересованы в его переходе в ЦСКА, но пока рано говорить об этом», — цитирует Есмантовича Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Зыков провёл в регулярном чемпионате за «Вегас» 15 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-2». Большую часть сезона форвард провёл в АХЛ за «Чикаго»: 29 матчей и 15 (10+5) очков.



Также Зыков играл в НХЛ за «Каролину Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Всего в лиге на его счету 55 матчей и 17 (7+10) очков. В сезоне-2019/2020 Зыков также отбыл 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещённых веществ.