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Есмантович: ЦСКА заинтересован в переходе Зыкова, но пока рано говорить об этом

Есмантович: ЦСКА заинтересован в переходе Зыкова, но пока рано говорить об этом
Хоккей / КХЛ 0

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию, что «армейский» клуб не будет подписывать нападающего «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова.

«Это неправда. Ситуацию раздувает пресса, мы ведём переговоры с Валентином. У него действующий контракт, поэтому для сегодняшнего дня это преждевременная информация. Мы заинтересованы в его переходе в ЦСКА, но пока рано говорить об этом», — цитирует Есмантовича Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Зыков провёл в регулярном чемпионате за «Вегас» 15 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-2». Большую часть сезона форвард провёл в АХЛ за «Чикаго»: 29 матчей и 15 (10+5) очков.

Также Зыков играл в НХЛ за «Каролину Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Всего в лиге на его счету 55 матчей и 17 (7+10) очков. В сезоне-2019/2020 Зыков также отбыл 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещённых веществ.

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