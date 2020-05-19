Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий Михайлис принял предложение «Барыса», продлив контракт на один сезон

Нападающий Михайлис принял предложение «Барыса», продлив контракт на один сезон
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Никита Михайлис принял предложение «Барыса» и продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Одностороннее соглашение подписано на один сезон – до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 24-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка, в пяти встречах плей-офф отметился одной результативной передачей. В среднем за матч Михайлис проводил на льду 16 минут.

Cо следующего сезона казахстанцы не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ. До 31 мая Михайлис мог перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия. За «Барысом» оставалась возможность сохранить игрока, повторив предложение.

Дмитрий Шевченко: насколько знаю, Никита Михайлис хочет остаться в «Барысе»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020