Нападающий Михайлис принял предложение «Барыса», продлив контракт на один сезон
Нападающий Никита Михайлис принял предложение «Барыса» и продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Одностороннее соглашение подписано на один сезон – до 30 апреля 2021 года.
В минувшем сезоне 24-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка, в пяти встречах плей-офф отметился одной результативной передачей. В среднем за матч Михайлис проводил на льду 16 минут.
Cо следующего сезона казахстанцы не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ. До 31 мая Михайлис мог перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия. За «Барысом» оставалась возможность сохранить игрока, повторив предложение.
Дмитрий Шевченко: насколько знаю, Никита Михайлис хочет остаться в «Барысе»
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