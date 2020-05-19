Премьер-министр России Мишустин вернулся к работе. У члена правления ФХР был коронавирус
Премьер-министр России Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей главы кабмина. Мишустин входит в правление Федерации хоккея России. Ранее он также входил в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА.
30 апреля стало известно, что у 54-летнего Мишустина обнаружена коронавирусная инфекция. Находясь в больнице, он не переставал работать и провёл несколько совещаний в формате видеоконференц-связи.
Сегодня, 19 мая, на сайте Кремля появился указ президента России Владимира Путина, отменяющего возложение обязанностей премьера на первого зампреда правительства Андрея Белоусова.
12 мая появилась информация о госпитализации с коронавирусом пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его супруги, бывшей фигуристки Татьяны Навки.
«В этой болезни главное — не пропустить». Песков рассказал, как заразился коронавирусом
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