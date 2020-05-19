Бёдкер продолжит карьеру в Швейцарии. У него истекает контракт на $ 4 млн с «Оттавой»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Миккель Бёдкер принял решение перейти в швейцарский клуб «Лугано», сообщает RTSSport.

Срок контракта 30-летнего датчанина истекает после завершения сезона НХЛ-2019/2020. Зарплата игрока по соглашению с «Сенаторз» составляет $ 4 млн за сезон.

«Слышал, что в Лугано очень страстные болельщики. Я мотивирован для нового вызова, который ждет меня в Швейцарии, и я надеюсь, что мы сможем вместе добиться знаменательных побед», — сказал Бёдкер.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Бёдкера 4 (2+2) очка в 20 матчах. Всего он провёл в НХЛ 709 матчей, в которых набрал 327 (118+209) очков.

В 2018 году Бёдкер стал игроком «Оттавы» в результате обмена с «Сан-Хосе Шаркс». Главным участником того обмена был форвард Майк Хоффман, чья девушка обвинялась в травле и интернет-угрозах в адрес жены Эрика Карлссона.