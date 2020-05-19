Клюшка возрастом 150-170 лет выставлена на аукцион. Стартовая цена – $ 100 тыс.
На благотворительном аукционе Goldin Auctions выставлена одна из старейших клюшек мира, которая была сделана 150-170 лет.
Сообщается, что клюшка появилась на свет в 1850-х-1870-х, в то время как первая из задокументированных хоккейных встреч прошла в Монреале только в 1875 году. Стартовая цена лота — $ 100 тыс. В Музее хоккейной славы в Торонто отметили её уникальность, заявив, что с радостью примут в качестве подарка.
Ранее на том же аукционе был реализован игровой свитер капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в котором российский форвард в 2006 году в матче регулярного чемпионата НХЛ забил знаменитый гол в ворота «Финикс Койотс», лёжа на льду. Свитер российского форварда ушёл с молотка за $ 66 тыс.
Игровой свитер Овечкина, в котором хоккеист забил знаменитый гол лёжа, продан за $ 66 тыс.
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