Клюшка возрастом 150-170 лет выставлена на аукцион. Стартовая цена – $ 100 тыс.

На благотворительном аукционе Goldin Auctions выставлена одна из старейших клюшек мира, которая была сделана 150-170 лет.

Сообщается, что клюшка появилась на свет в 1850-х-1870-х, в то время как первая из задокументированных хоккейных встреч прошла в Монреале только в 1875 году. Стартовая цена лота — $ 100 тыс. В Музее хоккейной славы в Торонто отметили её уникальность, заявив, что с радостью примут в качестве подарка.

Ранее на том же аукционе был реализован игровой свитер капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в котором российский форвард в 2006 году в матче регулярного чемпионата НХЛ забил знаменитый гол в ворота «Финикс Койотс», лёжа на льду. Свитер российского форварда ушёл с молотка за $ 66 тыс.