Защитник Егор Шалапов остался в «Барысе» ещё на два сезона

Защитник Егор Шалапов принял предложение «Барыса» и продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба. Двустороннее соглашение подписано на два сезона – до 30 апреля 2022 года.



В Континентальной хоккейной лиге защитник выступает с 2016 года, а минувший сезон стал самым успешным для защитника сборной Казахстана. 25-летний Шалапов принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и сделав 10 результативных передач при показателе полезности "-1". В трёх матчах плей-офф результативными действиями Егор не отметился. Всего в КХЛ Шалапов провёл 161 матч, набрав 16 (2+14) очков.

Ранее аналогичный по сроку и характеру контракт подписал один из лидеров «Барыса» нападающий Никита Михайлис.