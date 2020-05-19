Защитник Егор Шалапов остался в «Барысе» ещё на два сезона
Защитник Егор Шалапов принял предложение «Барыса» и продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба. Двустороннее соглашение подписано на два сезона – до 30 апреля 2022 года.
В Континентальной хоккейной лиге защитник выступает с 2016 года, а минувший сезон стал самым успешным для защитника сборной Казахстана. 25-летний Шалапов принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и сделав 10 результативных передач при показателе полезности "-1". В трёх матчах плей-офф результативными действиями Егор не отметился. Всего в КХЛ Шалапов провёл 161 матч, набрав 16 (2+14) очков.
Ранее аналогичный по сроку и характеру контракт подписал один из лидеров «Барыса» нападающий Никита Михайлис.
Нападающий Михайлис принял предложение «Барыса», продлив контракт на два сезона
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