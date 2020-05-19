Кареев: в ТПС работают Мойсанен и Вестерлунд. Появится возможность стать основным вратарём

Бывший вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал, почему подписал контракт с финским ТПС.
«За океаном были варианты в низших лигах, но в Европе – конкретика и клуб, который был мной заинтересован. Большой плюс ТПС в том, что там работают классные специалисты, я знаю их, они знают меня.
А ехать в АХЛ… Там о тебе никто не имеет представления, тебя лично не видели, не знают. Выбрать такой вариант – ткнуть пальцем в небо. Я выбрал конкретику и клуб, в котором буду развиваться. Я рассматривал предложения из разных лиг Европы. Выбрал из-за специалистов, я был интересен им как игрок, они были во мне заинтересованы. Думаю, лига не имеет особого значения. Швеция, Швейцария, Финляндия – чемпионаты примерно одного уровня.
Когда стали прорабатывать варианты, то я стал склоняться к ТПС. Понимал, что там работают Мойсанен и Вестерлунд. Эркка написал мне сообщение, что переход в клуб будет прогрессом для меня, появится возможность стать основным вратарём.
ТПС искал основного голкипера. Сказал, что для меня это будет плюсом и в плане изучения языка, и в том, что привыкну к европейскому менталитету. Всё так сложилось, что я выбрал ТПС. Как будет дальше – покажет время. Надеюсь, всё будет нормально», — приводит слова Кареева «ГорОбзор.ру».
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