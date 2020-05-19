Бурдасов — о падении зарплат: СКА выиграет следующий Кубок Гагарина, и все будут довольны

Форвард СКА Антон Бурдасов поделился мнением о сокращении зарплат в КХЛ.
«Позвольте всё-таки не комментировать мою зарплату. Но СКА выиграет следующий Кубок Гагарина, и все будут довольны. У всех в команде одинаковая ситуация. Но мы все понимаем, видим, что творится вокруг, проблемы с потолком»ю зарплат, так что большинство хоккеистов отнеслись к этому правильно. Не думаю, что это нам помешает выиграть главный титул. Мы и в этом сезоне были близки к нему. Да, прошёл только один раунд, но СКА набрал отличный ход», — цитирует Бурдасова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что нападающий СКА заработает 95 млн рублей по новому двухлетнему контракту с «армейским» клубом. При этом в следующем сезоне зарплата игрока составит 45 млн рублей, а во второй сезон по контракту — 50 млн рублей.
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