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Мартынов: предыдущие два года вообще стали для меня большим уроком в плане саморазвития

Мартынов: предыдущие два года вообще стали для меня большим уроком в плане саморазвития
Хоккей / КХЛ 0

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Мартынов подвёл итоги периода карьеры в «Авангарде».

«Когда чувствуешь доверие тренера, то тебе сразу и легче играть, и в каких-то моментах матча работаешь более раскрепощённо. Предыдущие два года вообще стали для меня большим уроком в плане саморазвития как игрока. Я всегда стараюсь находить в любой ситуации положительные моменты, серьёзно относиться к тому, что подсказывают и чему учат.

109 блокированных бросков за сезон? Хочется меньше шайб пропускать. Это основная задача защитника, которая достигается в том числе и блокированными бросками, да и сама система игры подразумевала это действие, не буду говорить, как и что конкретно было выстроено, но факт остаётся фактом», — цитирует Мартынова пресс-служба уральского клуба.

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