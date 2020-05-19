Мартынов: предыдущие два года вообще стали для меня большим уроком в плане саморазвития

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Мартынов подвёл итоги периода карьеры в «Авангарде».
«Когда чувствуешь доверие тренера, то тебе сразу и легче играть, и в каких-то моментах матча работаешь более раскрепощённо. Предыдущие два года вообще стали для меня большим уроком в плане саморазвития как игрока. Я всегда стараюсь находить в любой ситуации положительные моменты, серьёзно относиться к тому, что подсказывают и чему учат.
109 блокированных бросков за сезон? Хочется меньше шайб пропускать. Это основная задача защитника, которая достигается в том числе и блокированными бросками, да и сама система игры подразумевала это действие, не буду говорить, как и что конкретно было выстроено, но факт остаётся фактом», — цитирует Мартынова пресс-служба уральского клуба.
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