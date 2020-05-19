Нападающий Андрей Светлаков подписал двусторонний контракт с ЦСКА

ЦСКА заключил новый контракт с нападающим Андреем Светлаковым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив пять шайб и сделав 12 результативных передач при показателе полезности "+7". В трёх матчах плей-офф Светлаков не отметился результативными действиями. В среднем за матч Андрей проводил на льду чуть больше 14 минут.

За карьеру в КХЛ российский форвард сыграл 240 матчей, в которых забросил 37 шайб и сдела 53 голевые передачи при полезности "+74". В составе ЦСКА Светлаков завоевал Кубок Гагарина 2019 года.