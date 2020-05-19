Коваленко: переход Марченко в «Локомотив» — знаковый. Клуб смотрит в будущее с оптимизмом

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о введении жёсткого потолка зарплат в лиге.



«Мы уже видим много позитивных моментов. Идёт перераспределение сильных мастеров, большие клубы их теряют, налицо усиление лидеров второго эшелона.



Скажем, переход защитника Марченко из ЦСКА в „Локомотив“ является знаковым. Ярославль в новых условиях получил возможность создать очень крепкую и сбалансированную команду, регион с оптимизмом смотрит в будущее своего главного клуба. Да и в целом лига может стать более плотной и конкурентной, что отразится на уровне нашего хоккея.



Такжу хочу сказать, что для профсоюза всегда были очень важны интересы молодых хоккеистов. Звёздного игрока обидеть или урезать по ведомости тяжело, молодого — значительно проще. Мы надеемся, что с введением потолка зарплат клубы КХЛ начнут больше доверять молодым игрокам, ведь они становятся выгодными в экономическом плане, их зарплаты выводятся из-под потолка. Верим, что предстоящий сезон станет сезоном молодёжи, а поток отъездов за океан будет остановлен», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.