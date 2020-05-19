Курри: конечно, «Эдмонтон» сделал крутую первую тройку, но вторая не дотягивает

Легендарный нападающий Яри Курри поделился мнением о силе «Эдмонтон Ойлерз», сравнив клуб с «нефтяниками» образца 1980-х годов.



«Конечно, слежу за „Эдмонтоном“. И должен сказать, что у них получается неплохо. Коннор Макдэвид — лидер команды, а Леон Драйзайтль проводит очередной сильный год. В следующие пару лет у них будет сильная команда. Уверен, что их ждёт яркое будущее.



Мастерство у них есть, но у команд „Ойлерз“ в 80-х его было хоть отбавляй. Были звенья Гретцки и Мессье. Две великолепные тройки, в защите играли Пол Коффи и Кевин Лоу, а также было много классных ролевых игроков. Атака была очень мощной. Сегодняшняя команда этого ещё не добилась. Безусловно, они сделали крутую первую тройку, но вторая тройка пока, пожалуй, не дотягивает. Впрочем, они, конечно, движутся в верном направлении. Чему я очень рад», — цитирует Курри официальный сайт НХЛ.



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