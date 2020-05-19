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Бобков вернулся из Сургута в Москву, несмотря на режим самоизоляции

Бобков вернулся из Сургута в Москву, несмотря на режим самоизоляции
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер омского «Авангарда» Игорь Бобков рассказал, чего ему больше всего не хватает при режиме самоизоляции.

«Да, я пять недель провёл в Сургуте, повидался с родными и близкими, а сейчас вернулся в Москву. Здесь больше возможностей тренироваться в правильном направлении, поддерживать себя в форме. Больше всего в условиях самоизоляции мне не хватает возможности увидеться с друзьями, просто прогуляться по набережной. Когда откроют границы, обязательно слетаю отдохнуть на море. Это как часть подготовки к сезону, хотя бы недельку надо обязательно на море провести, погреться», — приводит слова Бобкова пресс-служба Федерации хоккея России.

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